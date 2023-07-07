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В Киеве за день отстранили двух топ-менеджеров в сфере строительства, третьему сообщили о подозрении
В течение дня 6 июля руководителей ЧАО "Киевгорстрой" и КП "Киевстройреконструкция" отстранили от исполнения служебных обязанностей, а директору КП "Спецжилфонд" прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности.
Об этом сообщили КГГА и Киевская городская прокуратура.
День начался с главы "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, отстраненного на время проведения аудита в компании.
Причиной послужило расследование журналистов Bihus.Info, которые выяснили, что Кушнир уехал из Украины со справкой об инвалидности. Впоследствии в мае он поднялся на Эверест. За "экскурсию" вместе с супругой он заплатил $150 тысяч. Всего за 2022 год Кушнир провел за границей около восьми месяцев.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение по Кушниру приняли по итогам совместного заседания наблюдательного совета и правления ЧАО "Киевгорстрой", которое провели по его требованию.
Вечером того же дня глава города сообщил, что отстранил директора КП "Киевстройреконструкция" Анатолия Сульдина от исполнения служебных обязанностей. В его отношении начали служебное расследование в связи с полученными материалами.
"На период расследования директор КП "Киевстройреконструкция" не будет выполнять свои должностные обязанности", - отметили в КГГА, но не уточнили причины решения.
В свою очередь Киевская городская прокуратура в это же время сообщила о подозрении директору КП "Спецжилфонд". Согласно информации, указанной в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА, речь идет о Владимире Шарие.
Его подозревают в служебной халатности с убытком в 21 млн грн. Следствие выяснило, что между КП "Спецжилфонд" и частным предприятием был заключен договор подряда на выполнение работ по строительству жилого дома на пересечении ул. Милютенко-Шолом-Алейхем в Деснянском районе. Подрядчик частично выполнил оговоренные договором строительные работы, неиспользованные деньги заказчику не вернул. С декабря 2017 года Шарий не принял никаких мер по взысканию задолженности.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.