В Киеве за день отстранили двух топ-менеджеров в сфере строительства, третьему сообщили о подозрении

В течение дня 6 июля руководителей ЧАО "Киевгорстрой" и КП "Киевстройреконструкция" отстранили от исполнения служебных обязанностей, а директору КП "Спецжилфонд" прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности.

Об этом сообщили КГГА и Киевская городская прокуратура.

День начался с главы "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, отстраненного на время проведения аудита в компании.

Причиной послужило расследование журналистов Bihus.Info, которые выяснили, что Кушнир уехал из Украины со справкой об инвалидности. Впоследствии в мае он поднялся на Эверест. За "экскурсию" вместе с супругой он заплатил $150 тысяч. Всего за 2022 год Кушнир провел за границей около восьми месяцев.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение по Кушниру приняли по итогам совместного заседания наблюдательного совета и правления ЧАО "Киевгорстрой", которое провели по его требованию.

Вечером того же дня глава города сообщил, что отстранил директора КП "Киевстройреконструкция" Анатолия Сульдина от исполнения служебных обязанностей . В его отношении начали служебное расследование в связи с полученными материалами.

"На период расследования директор КП "Киевстройреконструкция" не будет выполнять свои должностные обязанности", - отметили в КГГА, но не уточнили причины решения.

В свою очередь Киевская городская прокуратура в это же время сообщила о подозрении директору КП "Спецжилфонд" . Согласно информации, указанной в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА, речь идет о Владимире Шарие.

Его подозревают в служебной халатности с убытком в 21 млн грн. Следствие выяснило, что между КП "Спецжилфонд" и частным предприятием был заключен договор подряда на выполнение работ по строительству жилого дома на пересечении ул. Милютенко-Шолом-Алейхем в Деснянском районе. Подрядчик частично выполнил оговоренные договором строительные работы, неиспользованные деньги заказчику не вернул. С декабря 2017 года Шарий не принял никаких мер по взысканию задолженности.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.