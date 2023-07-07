В Києві за день відсторонили двох топменеджерів у сфері будівництва, третьому повідомили про підозру

Протягом дня 6 липня очільників ПрАТ "Київміськбуд" та КП "Київбудреконструкція" відсторонили від виконання службових обов'язків, а директору КП "Спецжитлофонд" прокуратура повідомила про підозру у службовій недбалості.

Про це повідомили КМДА та Київська міська прокуратура.

День почався з очільника "Київміськбуду" Ігора Кушніра, якого відсторонили на час проведення аудиту в компанії.

Причиною послугувало розслідування журналістів Bihus.Info, які з'ясували, що Кушнір виїхав з України з довідкою про інвалідність. Згодом в травні він піднявся на Еверест . За "екскурсію" разом з дружиною він заплатив $150 тисяч. Загалом за 2022 рік Кушнір провів за кордоном близько восьми місяців.

Мер Києві Віталій Кличко заявив, що рішення щодо Кушніра ухвалили за підсумками спільного засідання наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд", яке провели на його вимогу.

Ввечері того ж дня очільник міста повідомив, що відсторонив директора КП "Київбудреконструкція" Анатолія Сульдіна від виконання службових обов’язків . Щодо нього розпочали службове розслідування у зв’язку з отриманими матеріалами.

"На період розслідування директор КП "Київбудреконструкція" не виконуватиме свої посадові обов’язки", — зазначили в КМДА, але не уточнили причин рішення.

Своєю чергою Київська міська прокуратура в цей же час повідомила про підозру директору КП "Спецжитлофонд" . Згідно із інформацією зазначеною у Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА, йдеться про Володимира Шарія.

Його підозрюють у службовій недбалість зі збитками у 21 млн грн. Слідство з'ясувало, що між КП "Спецжитлофонд" та приватним підприємством був укладений договір підряду на виконання робіт з будівництва житлового будинку на перетині вул. Мілютенко-Шолом-Алейхема у Деснянському районі. Підрядник лише частково виконав обумовлені договором будівельні роботи, невикористані гроші замовнику не повернув. З грудня 2017 року Шарій не вжив жодних заходів для стягнення заборгованості.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.