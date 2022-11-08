Немецкая полиция обыскивает филиалы банка UBS в рамках дела по отмыванию средств российским олигархом Усмановым

Полиция Германии проводит обыски в филиалах швейцарского банка UBS во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования дела по отмыванию средств российским олигархом Алишером Усмановым. Об этом пишет Reuters.

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"Подозрение в отмывании денег исчисляется двусмысленным количеством миллионов евро, заявил во вторник представитель прокуратуры Франкфурта. Пресс-секретарь сообщил, что обыски проводились в банках со счетами, связанными с Усмановым", - пишет издание.

Представитель Усманова категорически отверг обвинения, назвав их необоснованными, ложными и клеветническими.

"Предприниматель является законопослушным и добросовестным налогоплательщиком, уплатившим налоги в России", - сказал пресс-секретарь Усманова. Также в Усманове отказались комментировать, связаны ли обыски с самим олигархом.

Швейцарский банк UBS подтвердил, что в двух его филиалах проводились обыски и что он сотрудничает с властями. Еженедельник Der Spiegel первым сообщил об обыске.

"Субъект расследования по подозрению в отмывании денег - бизнесмен из Российской Федерации. Следствие не направлено против соответствующего банковского учреждения или его работников. Обыскные мероприятия проводятся в рамках того же предварительного производства, в рамках которого уже проводились обыски в доме ответчика в районе Мисбах и на его яхте", - сказал представитель прокуратуры Франкфурта.

Немецкая полиция, расследующая обвинения в отмывании денег против Усманова, уже обыскала роскошную моторную яхту на севере Германии. В рамках расследования сотрудники Генеральной прокуратуры Франкфурта и Федеральной криминальной полиции совместно с прокуратурой Мюнхена также обыскали два дома в Мисбахе на юге Баварии.

Усманов подозревается в организации нескольких соглашений в 2017-2022 годах с целью утаивания их происхождения.

Напомним, российский олигарх Алишер Усманов попал под санкции ЕС в марте. А уже в апреле в Гамбурге арестовали яхту Dilbar, владелицей которой была сестра олигарха Гульбахор Исмаилова.