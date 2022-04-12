Оккупанты будут вывозить трупы захватчиков малыми порциями, чтобы не пугать своих же, — ГУР

Поскольку у российских солдат на войне в Украине стремительно падает мотивация и растет страх погибнуть или остаться инвалидом, их командование приказало транспортировать тела убитых захватчиков небольшими партиями.

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По мнению командиров, это поможет избежать проявлений недовольства и сопротивления в отдельных подразделениях, а также паники среди местных общин, сообщают в Главном управлении разведки Украины (ГУР).

"[Российские] военнослужащие не имеют ни желания, ни стимула возвращаться в зону боевых действий… Дополнительным стимулом к отказу участвовать в войне стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в РФ", – объясняют в ГУР.

Еще одна причина отказов в том, что в армии РФ статус "ветерана" теоретически могут получить только раненые, лечившиеся в госпитале и имеющие официальную фиксацию ранений.

"Военные оккупанта бомбят командование обращениями по доплатам и получению статуса, но все они игнорируются", — добавляют украинские разведчики.

Напомним, что сейчас в Федеральной службе безопасности РФ начались массовые зачистки. За сутки 150 сотрудников ФСБ обвинили в "сливе" информации и арестовали.

Владимир Путин решил избавиться от "изменников" после того, как агенты западной разведки получили боевые планы РФ перед вторжением в Украину.