Окупанти вивозитимуть трупи загарбників малими порціями, щоб не лякати своїх же, – ГУР

Оскільки у російських солдат на війні в Україні стрімко падає мотивація і росте страх загинути або лишитись інвалідом, їхнє командування віддало наказ транспортувати тіла убитих загарбників невеликими партіями.

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На думку командирів це допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах, а також паніки серед місцевих громад, повідомляють у Головному управлінні розвідки України (ГУР).

"[Російські] військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій… Додатковим стимулом до відмови брати участь у війні стала велика кількість тіл загиблих, які починають надходити до РФ", – пояснюють в ГУР.

Ще одна причина відмов у тому, що в армії РФ статус "ветерана" теоретично можуть отримати тільки ті, у кого є поранення, хто лікувався в шпиталі та має офіційну фіксацію ушкоджень.

"Військові окупанта бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються", – додають українські розвідники.

Принагідно нагадаємо, що наразі у Федеральній службі безпеки РФ розпочалися масові зачистки. За добу 150 співробітників ФСБ звинуватили у "зливах" інформації та заарештували.

Владімір Путін вирішив позбутися "зрадників" після того, як агенти західної розвідки отримали бойові плани РФ перед вторгненням в Україну.