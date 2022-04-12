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Окупанти вивозитимуть трупи загарбників малими порціями, щоб не лякати своїх же, – ГУР
Оскільки у російських солдат на війні в Україні стрімко падає мотивація і росте страх загинути або лишитись інвалідом, їхнє командування віддало наказ транспортувати тіла убитих загарбників невеликими партіями.
На думку командирів це допоможе уникнути проявів невдоволення та спротиву в окремих підрозділах, а також паніки серед місцевих громад, повідомляють у Головному управлінні розвідки України (ГУР).
"[Російські] військовослужбовці не мають ані бажання, ані стимулу повертатися в зону бойових дій… Додатковим стимулом до відмови брати участь у війні стала велика кількість тіл загиблих, які починають надходити до РФ", – пояснюють в ГУР.
Ще одна причина відмов у тому, що в армії РФ статус "ветерана" теоретично можуть отримати тільки ті, у кого є поранення, хто лікувався в шпиталі та має офіційну фіксацію ушкоджень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Військові окупанта бомбардують командування зверненнями щодо доплат та отримання статусу, але всі вони ігноруються", – додають українські розвідники.
Принагідно нагадаємо, що наразі у Федеральній службі безпеки РФ розпочалися масові зачистки. За добу 150 співробітників ФСБ звинуватили у "зливах" інформації та заарештували.
Владімір Путін вирішив позбутися "зрадників" після того, як агенти західної розвідки отримали бойові плани РФ перед вторгненням в Україну.