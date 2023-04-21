От $1 до 3,5 тыс.: в Украине ликвидировали три новые схемы для нелегального выезда за границу

Служба безопасности ликвидировала еще три схемы уклонения украинских граждан от мобилизации в условиях военного положения. В ходе комплексных мероприятий в нескольких областях Украины сообщено о подозрении пяти организаторам сделок.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, за деньги злоумышленники предлагали военнообязанным избежать призыва на основании фальшивых документов и путем пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов. Стоимость "услуги" колебалась от 1 до 3,5 тысяч долларов. Сумма зависит от дальности региона или срочности выезда.

Так, в Винницкой области задержаны три местных жителя, которые предлагали военнообязанным сбежать в Молдову вплавь через Днестр. Для своих клиентов дельцы "подготовили" водные маршруты и гидрокостюмы.

На Львовщине разоблачен адвокат из Дрогобыча, который за деньги способствовал уклонению от мобилизации военнообязанных. С этой целью он использовал собственные связи в территориальном центре комплектования и соцподдержки в одном из районов области.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Ему грозит до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

В Одесской области задокументирована преступная деятельность двух жителей региона, которые предлагали военнообязанным выехать за границу на основании фиктивных документов о снятии с военного учета по состоянию здоровья. В дальнейшем дельцы обещали вывезти своих клиентов за пределы Украины на автобусах аффилированных местных перевозчиков.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований разоблачили канал незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, организованного жителем Харьковской области.