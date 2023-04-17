Призвал присоединить Украину к РФ: работнику ГП "Антонов" сообщено о подозрении

Бывший сотрудник ГП "Антонов" распространял призывы изменить границы территории Украины и присоединиться к РФ. Киевская областная прокуратура сообщила ему о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 110 УК Украины).

В Офисе генпрокурора отметили, что на его взгляд увлечение российскими войсками Гостомеля выглядит историческим достижением страны-агрессора.

По данным следствия, подозреваемый из-за собственного аккаунта в запрещенной соцсети "Вконтакте" распространял сообщения с публичными призывами к изменению границ территории Украины. Он поддерживал идею о ликвидации Украины, как независимого государства, и присоединении ее к России или Чеченской Республике.

Согласно заключению экспертиз, в сообщениях на страницах соцсетей подозреваемого имеются высказывания, выраженные в форме публичных призывов к территориальным изменениям в Украине.

По результатам проведенных обысков по месту работы и проживания мужчины правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

Кроме того, Служба безопасности нейтрализовала межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов. В ее состав входило шесть пропагандистов, проводивших информационно-подрывную деятельность в пользу окупантов.

На Закарпатье задержан житель Береговского района и два белоруса, которые оправдывали псевдореферендумы, дискредитировали Силы обороны и разжигали антисемитские настроения в регионе.

В Запорожье сообщается о подозрении местному жителю, который в своих репостах и интернет-публикациях восхвалял российских оккупантов и оправдывал их преступления против мирных жителей. По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по трем статьям Уголовного кодекса Украины.