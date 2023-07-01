Призвал репрессировать украинцев: российскому пропагандисту Мардану сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу о российском пропагандисте Сергее Ключенкове, известном также как Сергей Мардан, который активно пропагандировал и призывал к геноциду украинского народа. Его деятельность включала в себя постоянную агитацию за массовые репрессии против мирного населения Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

С самого начала российского вторжения Мардан публично выражал свою поддержку агрессивной войне против Украины и пытался оправдать преступления, совершенные российскими оккупантами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственным изменениям или свержению конституционного строя в Украине);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание войны РФ против Украины);

ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду).

Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Мардан, известный как один из ключевых блоггеров прокремлевского издания "Комсомольская правда" и регулярно принимающий участие в телешоу на кремлевском телеканале "Соловьев Live", сделал провокационное предложение в одном из прямых эфиров.

Он предложил создать концлагеря для жителей временно оккупированной части Украины, выступающих против российской агрессии.

В настоящее время злоумышленник скрывается на территории России.