Харьковская областная прокуратура объявила о подозрении двоим российским военным, которые обворовывали мирное население во время оккупации села Русские Тишки Харьковского района. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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"По данным следствия, в начале марта 2022 г. в с. Русские Тишки Харьковского района, которое в то время находилось под контролем кафиров, старший стрелок и старший разведчик 25-й мотострелковой бригады ВС РФ проникли в один из частных домов. Оттуда они угнали драгоценные украшения и личные вещи. Среди "трофеев" оккупантов – ювелирные изделия из золота и серебра, ноутбук и коллекция старинных монет", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, украденное имущество не могло быть использовано в военных целях, то есть подозреваемые похитили вещи у гражданских исключительно с целью личной наживы, тем самым нарушили требования Женевской конвенции.

Досудебное расследование процессуального руководства Харьковской областной прокуратуры осуществляет Управление СБУ в области.

Напомним, ранее суд признал виновными в государственной измене еще троих боевиков "ДНР", приговорив их к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества