Российские спецслужбы организовали ряд диверсий на военных складах в Украине и странах ЕС - расследование ГБР и СБУ

Российские "элитные" спецслужбы с 2014 года готовили диверсии на военных складах в Украине и странах Европы с целью ослабить украинскую обороноспособность. Так, россияне организовали подрыв на складе в Чехии, где хранили оружие для Украины, а затем – в Сватово Луганской области в 2014 году.

Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщили представители ГБР, СБУ и Офиса генерального прокурора в ходе совместного брифинга, передает корреспондент Delo.ua.

Брифинг ГБР по завершению расследования взрывов на военных складах в 2015 году/Фото: Delo/ua

Взрывы на военных складах в Чехии – причастность РФ доказана

Как сообщили в ходе брифинга, в ходе совместного с представителями чешских правоохранителей расследования работники ГБР установили, что российские диверсанты взорвали военные склады в Чехии в 2014 году.

"Важную роль в этой диверсионной операции сыграли уже известные по попытке отравить Скрипачей у Солбери Мышкин и Чепига", - подчеркивают в ГБР.

Диверсия в Сватово – следствие установило все детали

Опробованную схему в Чехии российские диверсанты применили и в Украине. Как установили ГБР и СБУ, д ля подрыва арсенала спецназовцы РФ использовали комплекс РЭБ "Леер-3" с тремя дронами "Орлан-10" . В день диверсии установку переместили из оккупированного Донецка на передовые позиции. После этого боевики запустил дроны в направлении состава ВСУ в Сватово. Приблизившись к объекту российские беспилотники сбросили на склад зажигательные гранаты с парашютной системой . В результате попадания и произошел взрыв, а затем детонация всего запаса боеприпасов.

Вследствие взрывов было уничтожено значительное количество военной техники (76 единиц), ракет и боеприпасов (более 3 тыс тонн). В общем в результате подрыва был причинен материальный ущерб более чем на 71 млн грн. Погибли три военнослужащих ВСУ и одно гражданское лицо.

Данные расследования по подрыву военных складов в Украине и Чехии / Фото: ДБР Данные расследования по подрыву военных складов в Украине и Чехии / Фото: ДБР Данные расследования по подрыву военных складов в Украине и Чехии / Фото: ДБР Данные расследования по подрыву военных складов в Украине и Чехии / Фото: ДБР Данные расследования по подрыву военных складов в Украине и Чехии / Фото: ДБР Данные расследования по подрыву военных складов в Украине и Чехии / Фото: ДБР Данные расследования по подрыву военных складов в Украине и Чехии / Фото: ДБР Данные расследования по подрыву военных складов в Украине и Чехии / Фото: ДБР

По результатам расследования собрали достаточно доказательств – ГБР во взаимодействии с СБУ и при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора сообщили о подозрениях участникам российской преступной группировки:

бывшему (до 2016 года) начальнику ГУ Генштаба ВС РФ Игорю Сергуну;

бывшему телохранителю лидера РФ Владимиру Путину Алексею Дюмину, который с 2013 по 2015 годы был начальником ССО российской разведки;

командующему ССО ВС РФ генерал-майору Валерию Флюстикову;

командиру "161 Центра подготовки специалистов особого назначения" ГУ Генштаба ВС РФ генерал-майору Андрею Аверьянову.

Кроме верхушки преступной группировки, подозрения получили еще более 25 непосредственных организаторов и исполнителей диверсии из числа российских спецслужб, в том числе известные любители "Солберских шпилей" Анатолий Чепига и Александр Мышкин.

Россия задействовала завербованных украинцев для организации диверсий

Украинским спецслужбам удалось обнаружить предателей Украины, им сообщили о подозрении. Следствие установили, что один из них непосредственно руководил БПЛА, сбросившим взрывчатку на Сватово. Это гражданин Украины с позывным "Старт", который в 2014 году присоединился к террористической организации "ЛНР", а затем начал работать на оккупантов.

В настоящее время продолжаются дополнительные экспертизы. После того, как их совершат о подозрении сообщат еще более 50 действующим военнослужащим ГУ ГШ РФ, совершавшим диверсии на территории Украины и ЕС, и, возможно, продолжают это делать и сейчас.

Взрывы в Сватово 2015 - хронология событий

ЧП произошло 29 октября 2015 года на складе боеприпасов в городе Сватово Луганской области. Вечером того дня сдетонировали около 3,5 тысяч тонн боеприпасов. В результате взрыва были повреждены близлежащие дома и инфраструктура вокруг. После первого взрыва боеприпасы еще долго детонировали. Официальная сумма общего убытка - более 18 миллионов гривен.

Расследование взрыва в Сватово - история дела

Сначала тогдашний министр обороны Полторак заявил, что взрыв мог произойти в результате удара боевиков, контролируемых россиянами. Однако впоследствии стало ясно, что к инциденту могут быть причастны военнослужащие, которых завербовала РФ.

В мае 2021 года в Офисе генпрокурора заявили о завершении расследования по двум военным по этому делу. Подозревать их начали в феврале того же года. Фигурантам инкриминировали небрежное отношение к военной службе, которое было совершено в условиях особого периода и повлекло тяжкие последствия. Однако после этого расследование причин взрыва было продолжено.

Как уточнили в ГБР в комментарии для Delo.ua, фигуранты не были частью организации диверсии россиянами, а были привлечены к ответственности именно за халатность.