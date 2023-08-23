Российским десантникам, расстрелявшим авто с киевлянином во время оккупации Бучи, сообщили о подозрении

Служба безопасности установила личности еще пятерых военных преступников РФ, причастных к массовым убийствам гражданского населения Киевщины во время оккупации региона. Все они военнослужащие 98-й воздушно-десантной дивизии вооруженных сил РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что в начале марта 2022 старший лейтенант Николай Симов приказал своим подчиненным расстрелять легковой автомобиль с мирным жителем Киева, который двигался по трассе вблизи поселка Здвижовка Бучанского района.

В результате обстрела 33-летний киевлянин погиб на месте.

По данным следствия, мужчина ехал передать вещи первой необходимости своим знакомым, уже несколько дней находившимся в оккупации.

"Но до захваченного поселка мужчина так и не добрался: рашисты расстреляли его авто перекрестным огнем из автоматического оружия со своих позиций на обочине. Чтобы скрыть преступление, российские военные зарыли тело в ближайшем лесном массиве. По результатам следственных действий правоохранители установили его местонахождение, провели его местонахождение, провели -медицинскую экспертизу и идентифицировали личность погибшего", - отмечают в СБУ.

Расследование установило, что на момент преступления Симов являлся заместителем командира 7-й роты 3-го батальона 331-го парашютно-десантного полка упомянутой дивизии.

А его подчиненные со 2-го взвода, непосредственно расстрелявшие гражданский автомобиль, это:

сержант Илья Астахов – заместитель командира взвода;

сержант Андрей Дворецкий – командир отделения;

ефрейтор Руслан Харитонов – наводчик-оператор;

рядовой Олег Бахмисов – стрелок.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем пятеро о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что сейчас продолжаются комплексные меры, чтобы установить местонахождение разоблаченных военных преступников и привлечь их к ответственности.

"Также проверяется информация о возможной гибели Симова на войне в Украине. Его смерть не является основанием для прекращения расследования уголовного производства, в котором фигурируют другие участники", - отмечают в СБУ.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского захватчика, совершавшего военные преступления на период временной оккупации части северных регионов Украины. Речь идет о майоре Даниле Коблике – командире батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ (г. Юрга, Кемеровская область).