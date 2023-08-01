Российскому комбату, замучившему украинского воина во время оккупации Черниговщины, сообщили о подозрении

Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского захватчика, совершавшего военные преступления на период временной оккупации части северных регионов Украины. Речь идет о майоре Даниле Коблике - командире батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады из России (г. Юрга, Кемеровская область).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в марте 2022 года он командовал оккупационным подразделением, участвовавшим в захвате поселка Лукашевка на Черниговщине.

Во время карательных рейдов на территории населенного пункта рашисты взяли в плен украинского военного, а также похитили троих местных мирных жителей.

Тогда пострадавших заключили в тюрьму в одном из захваченных гаражей, где российские захватчики обустроили застенку.

"Коблик лично "допрашивал" украинского военнопленного, применяя к нему жестокую пытку. Таким образом рашист пытался "выбить" из украинца разведданные о Силах обороны на территории региона. Однако, не получив никакой информации, россиянин расстрелял украинского воина из автоматического оружия. После этого Коблик начал пытать других заключенных. Во время совершения пыток он периодически производил выстрелы из автомата над их головами", - отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили российскому кафиру о подозрении по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"В настоящее время он скрывается от правосудия на территории РФ и временно захваченной части Украины. В связи с этим Служба безопасности проводит комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что уже установлены ориентировочные места его пребывания и круг контактных лиц. Военного преступника РФ ожидает справедливое наказание.

Ранее Служба безопасности установила личности еще 31 приспешника врага, которые во время оккупации Херсонской области вступили в созданный агрессором "главное управление МВД Херсонской области РФ". Им доложено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).