Пошел в коллаборанты и захватил активы "Нибулона": руководитель луганской агрокомпании получил подозрение от СБУ

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях сообщило о подозрении по двум статьям бывшему руководителю сельскохозяйственной производственной фирмы "Агротон". Об этом сообщают в самой спецслужбе и Луганской областной прокуратуре.

Отмечается, что следствие собрало достаточные доказательства причастности жителя поселка Белокуракино к захвату оккупантами активов самых мощных в регионе предприятий агропромышленного комплекса - "Агротон" и "Нибулон", а также к незаконному вывозу в Россию украинской зерновой продукции.

Задокументировано, что в мае-июле 2022 года оккупационное "правительство ЛНР" приняло ряд юридически ничтожных "правовых актов", которые должны создать видимость законности захвата оккупантами имущества этих сельскохозяйственных компаний.

В результате на базе захваченных предприятий захватчики создали так называемое ООО "Луганская агропромышленная компания". Ее "генеральным директором" стал гражданин РФ, предприниматель из Краснодарского края, а должность "исполнительного директора" получил один из руководителей "Агротона", пошедший на сотрудничество с оккупантами.

Отмечается, что он организовал работу оккупационного предприятия на базе "Агротона" и начал ведение хозяйственной деятельности, в частности, в начале июля 2022 года вместе с "главой ЛНР" начал сбор зерна, засеянного украинскими аграриями.

В августе с участием подозреваемого был организован вывоз зерновой продукции, похищенной с элеваторов и складских помещений агропредприятий Луганской области, в РФ на продажу.

Мужчине инкриминируют часть 1 статьи 111-2 (пособничество государству-агрессору) и часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса (ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории). Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.