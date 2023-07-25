Пішов у колаборанти й захопив активи "Нібулону": керівник агрокомпанії на Луганщині отримав підозру від СБУ

Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях повідомила про підозру за двома статтями колишньому керівнику сільськогосподарської виробничої фірми "Агротон". Про це повідомляють у самій спецслужбі та Луганській обласній прокуратурі.

Зазначається, що слідство зібрало достатні докази причетності мешканця селища Білокуракине до захоплення окупантами активів найпотужніших у регіоні підприємств агропромислового комплексу - "Агротон" та "Нібулон", а також до незаконного вивезення до Росії української зернової продукції.

Задокументовано, що у травні-липні 2022 року окупаційний "уряд ЛНР" ухвалив низку юридично нікчемних "правових актів", які мали створити видимість законності захоплення окупантами майна цих сільськогосподарських компаній.

У результаті на базі захоплених підприємств загарбники створили так зване ТОВ "Луганська агропромислова компанія". Її "генеральним директором" став громадянин РФ, підприємець із Краснодарського краю, а посаду "виконавчого директора" отримав один із керівників "Агротону", який пішов на співпрацю з окупантами.

Зазначається, що він організував роботу окупаційного підприємства на базі "Агротону" та розпочав ведення господарської діяльності, зокрема, на початку липня 2022 року разом з "головою ЛНР" він почав збирання зерна, засіяного українськими аграріями.

У серпні за участю підозрюваного було організовано вивезення зернової продукції, викраденої з елеваторів та складських приміщень агропідприємств Луганщини, до РФ на продаж.

Чоловіку інкримінують частину 1 статті 111-2 (пособництво державі-агресору) та частину 4 статті 111-1 Кримінального кодексу (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території). Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі та конфіскація майна.