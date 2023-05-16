Руководителя 501 батальона морпехов, из-за которого 277 военных оказались в плену, подозревают в госизмене

Государственное бюро расследований объявило о подозрении в госизмене одному из руководителей 501 отдельного батальона морпехов, из-за которого 277 военных оказались в плену во время обороны Мариуполя.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что с конца февраля 2022 года военнослужащие 501 отдельного батальона осуществляли оборону города Мариуполь. В апреле этого же года российская пропаганда распространила информацию, будто морпехи добровольно сдались в плен в окруженном Мариуполе.

"Следствие установило, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону врага. Он вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в "ДНР". Военных ввели в заблуждение, и поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения" – говорится в сообщении.

Поэтому ГБР приняло решение о закрытии производств в отношении 277 военнослужащих 501 ОБМП по подозрению в дезертирстве, что дает основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных морпехов по выплате их родственникам.

Также следствием установлено, что начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП продолжил свою предательскую деятельность и после его диверсии в Мариуполе. Переехав в родной Бердянск Запорожской области он снова начал агитировать украинских военных переходить на сторону врага и за вознаграждение предоставлять ему сведения о размещении сил и размещении сил средств обороны Украины. Следствие установило по крайней мере три соответствующих факта в течение апреля-июня 2022 года", - сообщили в ГБР.

Там добавили, что начальнику вещевой службы тыла 501 ОБМП ВМС Вооруженных Сил Украины уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается для установления всех причастных к преступлению.

Как пишут в местных телеграмм-каналах Бердянска, речь идет о старшем лейтенанте Константине Бессмертном. Пока он находится во временно оккупированном Бердянске, отдыхает в кафе вместе с захватчиками.