С начала полномасштабной войны от рук россиян в Киеве погибли более 150 мирных жителей

С начала широкомасштабной войны в столице погибли более 150 мирных киевлян, из них четверо детей, сообщил столичный мэр Виталий Кличко на открытии Киевского инвестиционного форума в Брюсселе.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"На сегодняшний день украинцы защищают свой европейский выбор в кровавой войне с российским агрессором, пришедшим на украинскую землю, а также защищают европейские ценности, мир и стабильность во всем европейском континенте", - отметил Кличко.

По его словам, в Киеве в результате бомбовых и ракетных ударов РФ повреждено или разрушено 678 объектов.

"Из них, в частности, более 350 жилых домов, 77 учебных заведений, 80 объектов жилищно-коммунального хозяйства, 25 объектов транспортной инфраструктуры, 26 – здравоохранения", – добавил Кличко.

Напомним, как недавно сообщил Кличко, в Киеве сейчас работает более 430 пунктов обогрева. В случае чрезвычайной ситуации еще будет развернуто более 100 пунктов. Он также подчеркнул, что в скором времени Киев получит 12 передвижных модульных котельных для пунктов обогрева.