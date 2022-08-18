- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
СБУ обнаружила в Киеве незаконный склад боеприпасов, организованный местной терробороной
В ходе спецоперации Служба безопасности обнаружила склад незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориальной обороны Киева.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в ходе обысков изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова и около 1 тыс. боеприпасов к ним.
"Указанное оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Чтобы не допустить таких правонарушений, СБУ изъяла всю партию средств поражения.
Все автоматы и боекомплект направлены на экспертизу.
"В рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц", - сообщили в СБУ.
Напомним, в Украине правоохранители задержали российских криминальных авторитетов, которые хотели вступить в добровольческие батальоны в Киеве.