СБУ обнаружила в Киеве незаконный склад боеприпасов, организованный местной терробороной

В ходе спецоперации Служба безопасности обнаружила склад незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориальной обороны Киева.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе обысков изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова и около 1 тыс. боеприпасов к ним.

"Указанное оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона", – говорится в сообщении.

Чтобы не допустить таких правонарушений, СБУ изъяла всю партию средств поражения.

Все автоматы и боекомплект направлены на экспертизу.

"В рамках уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц", - сообщили в СБУ.

Напомним, в Украине правоохранители задержали российских криминальных авторитетов, которые хотели вступить в добровольческие батальоны в Киеве.