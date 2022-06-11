Зеленский одобрил разрешение теробороне выполнять задачи в районах боевых действий

Президент Владимир Зеленский 10 июня подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

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Напомним, что внесенный в январе соответствующий законопроект №6521 был принят в первом чтении еще перед войной, 15 февраля, а окончательно принят парламентом 3 мая.

Документ предусматривает, в частности, изменение статьи 20 закона об основах национального сопротивления, которая предусматривала, что тероборона может выполнять задачи только вне районов боевых действий. Теперь же в ней речь идет о всей территории Украины.

При этом решение о выполнении задач территориальной обороны в районах ведения военных действий принимается главнокомандующим Вооруженными силами Украины.

Предусмотрено, что документ вступит в силу на следующий день после опубликования. В качестве закона он получил №2237-IX, однако по состоянию на вечер 11 июня на сайте Рады в этом качестве он так и не опубликован.

Напомним также, что ранее Кабинет министров предоставил право членам добровольческих формирований территориальных общин использовать артиллерию и ракетные системы.

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