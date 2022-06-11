Зеленський схвалив дозвіл теробороні виконувати завдання у районах бойових дій

Президент Володимир Зеленський 10 червня підписав закон про надання можливості територіальній обороні виконувати завдання у районах ведення військових (бойових) дій. Про це свідчать дані на веб-сайті Верховної Ради.

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Нагадаємо, що внесений у січні відповідний законопроект №6521 було ухвалено у першому читанні ще перед війною, 15 лютого, а остаточно прийнято парламентом 3 травня.

Документ передбачає, зокрема, зміну статті 20 закону про основи національного опору, яка передбачала, що тероборона може виконувати завдання лише поза районами бойових дій. Тепер у ній йдеться про всю територію України.

При цьому рішення щодо виконання завдань територіальної оборони в районах ведення військових дій приймається головнокомандувачем Збройних сил України.

Передбачено, що документ набуде чинності наступного дня після опублікування. В якості закону він отримав №2237-IX, проте станом на вечір 11 червня на сайті Ради в такій якості його текст так і не опубліковано.

Нагадаємо також, що раніше Кабінет міністрів надав право членам добровольчих формувань територіальних громад використовувати артилерію та ракетні системи.

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