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СБУ разоблачила на массовых поборах руководство государственной исполнительной службы Одесской области
Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали схему системного вымогания денег в Южном межрегиональном управлении Министерства юстиции.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что к организации незаконной деятельности причастен один из заместителей госучреждения.
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Общий объем поборов каждого подчиненного начальника структурного подразделения составлял более 1 тысячи долларов в месяц.
Кроме того, организатор сделки забирал себе половину установленной премии для подчиненных, которую они получают за полученный с нарушителя исполнительный сбор.
Чтобы скрыть незаконную деятельность, чиновник привлек своего знакомого как посредника для передачи денег.
Правоохранители задержали обоих злоумышленников в Одессе при получении очередной суммы неправомерной выгоды.
Ранее сотрудники СБУ задокументировали незаконную передачу фигурантам еще около 200 тыс. в гривневом эквиваленте.
"В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжается досудебное расследование. установление всех обстоятельств противоправной деятельности", - сообщили в СБУ.
Напомним, ранее СБУ в Днепре ликвидировала мощную нарколабораторию, которую "крышевал" местный милиционер. Наркогруппировка занималась промышленным производством и массовым сбытом метамфетамина, ежемесячно производя оптовые партии психотропов на общую сумму до 5 млн грн.