СБУ разоблачила попытку ФСБ установить "жучки" в кулуарах Верховной Рады

Контрразведка Службы безопасности разоблачила факт вербовки спецслужбами РФ бывшего работника подразделения обеспечения Управления делами Аппарата Верховной Рады Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что к сотрудничеству должностное лицо склонил кадровый сотрудник ФСБ во время поездки во временно оккупированный Крым до начала полномасштабного вторжения.

По указанию своего российского куратора агент должен был собирать разведданные о визитах иностранных делегаций в украинский парламент, в том числе их персональный состав, содержание официальных и неформальных разговоров.

Кроме того, он получил задачу изучить возможность установки специальных технических средств негласного сбора информации в залах и кулуарах.

Для этого должностное лицо должно было использовать свои служебные полномочия, которые предусматривали допуск и доступ к различным помещениям административного здания.

Впрочем, на момент начала полномасштабной агрессии РФ он уволился из госучреждения, поэтому не выполнил ни одной задачи оккупантов.

Затем агент пытался трудоустроиться на стратегически важный объект на территории Житомирской области. Для этого он проходил спецпроверку, в ходе которой специалисты СБУ и обнаружили факт вербовки. А сам агент добровольно сообщил и подробно рассказал о задачах российских спецслужб.

"В настоящее время в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины продолжаются безотлагательные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств уголовного правонарушения", - сообщили в СБУ.

Отметим, СБУ задержала агента РФ, который в первые дни полномасштабного вторжения российских войск помог оккупантам перебросить из Сумской в Киевскую область 128 единиц техники.