СБУ сообщила о подозрении бывшим чиновникам крымского МВД

Служба безопасности собрала доказательную базу по четырем предателям, занимавшим руководящие должности в бывшем Крымском территориальном командовании Внутренних войск МВД Украины, но в дальнейшем перешли на сторону врага. На основании собранных доказательств всем четырём фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, все четверо вражеских приспешников принимают участие в карательных рейдах на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Службы безопасности Украины задокументировала преступную деятельность Александра Полонского – бывшего заместителя начальника управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины, ответственного за работу с личным составом.

Пребывая в должности, он первым среди других поддержал оккупацию украинского полуострова и "присягнул на верность России". В результате этого захватчики назначили его на должность "заместителя командира отдельной бригады внутренних войск РФ по Республике Крым и городу Севастополь".

Другим предателем является Виталий Степанчук – экс-замначальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины с тыла. После вступления в ряды агрессора, он занял должность "заместителя начальника управления материального и технического обеспечения Росгвардии в городе Севастополь".

Во время пребывания на этом посту он отвечал за организацию логистики по поставке топлива и продуктов питания для лиц, привлеченных к карательным мерам во временно оккупированной части южной Украины.

Еще одним предателем по информации СБУ является Виктор Бойко – экс-замначальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по вооружению. В настоящее время он включен в командную структуру так называемого "Главного управления войск Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополь".

Пока он руководит группировками РФ, которые осуществляют так называемые массовые "зачистки" среди гражданского населения в оккупированных районах Запорожской области и на левобережье Херсонщины.

Последним из четверки является Сергей Свириденко - бывший заместитель начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по общественной безопасности.

После оккупации полуострова предатель остался в Симферополе и вступил в ряды агрессора и получил должность начальника штаба войск Росгвардии по г. Севастополю.

В настоящее время СБУ проводит комплексные мероприятия по установлению мест нахождения злоумышленников для их привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.