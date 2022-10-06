- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
СБУ сообщила о подозрении депутатам-коллаборантам и представителям оккупационных администраций Харьковщины
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще шестерых изменников и коллаборантов в ходе стабилизационных мероприятий на освобожденных территориях востока Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Во время временной оккупации Харьковской области они добровольно присоединились к агрессору и помогали ему разграблять регион и преследовать жителей.
"В ходе следственно-оперативных мероприятий задокументированы преступные действия двух депутатов Липецкого сельского совета. В период захвата местного территориального общества оба чиновника поддержали захватчиков и согласились с ними сотрудничать", - отмечают в СБУ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За такую "лояльность" представители страны-агрессора назначили своих приспешников в ряды местной оккупационной администрации. Там один из них занимался организацией сбора и незаконным вывозом украинского зерна с территории региона в РФ.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим злоумышленникам о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.
"Кроме того, в ходе оперативной работы разоблачена подрывная деятельность бывшего начальника сектора дознания одного из отделов полиции Чугуевского района. В начале полномасштабного вторжения он добровольно перешел на сторону агрессора, назначившего его руководителем следственного подразделения в так называемом "отделе полиции" временно окуппированного Волчанска, – сообщают в СБУ.
Находясь на "должности", злоумышленник активно участвовал в незаконном преследовании местных жителей и совершении против них репрессий.
На основании собранных доказательств ему заочно было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники СБУ проводят комплексные мероприятия по установлению его местонахождение и привлечению к ответственности.
Также на государственной измене, совершенной в условиях военного положения, разоблачен бывший руководитель подразделения и два инспектора Купянского и Изюмского отделов Главного управления Государственной налоговой службы в Харьковской области.
После захвата городов чиновники согласились войти в состав оккупационной администрации, где выполняли фискальные функции для наполнения "бюджета" оккупантов.
В частности, они занимались незаконным администрированием "налогов и сборов" с местных жителей, включая предпринимателей.
Двум предательницам уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Служба безопасности напоминает о неотвратимости наказания за преступления против государственной безопасности Украины", - констатируют в ведомстве.
Напомним, СБУ установила еще 12 правоохранителей-оборотней, которые занимаются репрессиями и фабрикуют доказательства против украинцев на временно оккупированных территориях. Им светит до 15 лет лишения свободы.