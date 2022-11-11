СБУ сообщила о подозрении россиянину, готовившему государственный переворот в Украине

СБУ сообщила о подозрении гражданину РФ, готовившему силовой захват власти в Украине. С этой целью он планировал использовать отечественные общественные организации, которые должны спровоцировать беспорядки в западных областях нашего государства. Это, в свою очередь, должно было привести к созданию "народных республик" в регионе.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители помешали таким планам Кремля еще весной этого года, когда задержали руководителей данных "общественных организаций" .

"В результате кропотливой следственно-оперативной работы удалось выйти на российского идеолога комбинации переворота. Последний связан с российскими спецслужбами и координировался отдельными представителями администрации президента РФ", – подчеркнули в СБУ.

Как установили следователи, россиянин является основателем общественных структур на территории страны-агрессора, поддерживающих идею восстановления СССР в составе трех "славянских" государств: Украины, РФ и Белоруссии.

"После Революции Достоинства и начала российской агрессии россиянин работал в поддержку действий российского правительства, направленных на недопущение европейского вектора развития Украины. С этой целью вступил в сговор с одним из украинских общественно-политических деятелей, связанных с "Украинским выбором" Виктора Медведчука, которому пообещал оказывать поддержку в захвате государственной власти в Украине", - отмечают в СБУ.

Соглашение между украинскими и российскими участниками предусматривало использование созданных на территории РФ и Украины общественных организаций и фондов для налаживания схемы поступления в Украину из Российской Федерации денежных средств.

"Готовя почву для государственного переворота, фигуранты распространяли публично и среди единомышленников антиукраинские обращения с дискредитацией действующей государственной власти и призывами к ее смене насильственным путем, заключили и подписали меморандумы и договоры, направленные на создание благоприятных условий для изменения конституционного строя силовым путем", - отмечают правоохранители.

Кроме того, фигуранты учредили дополнительные пророссийские структуры, которые должны были оказывать организационную и силовую поддержку насильственному изменению конституционного строя Украины. Кроме того, именно они должны были стать "источником кадров" для новой власти.

Перед началом полномасштабного вторжения РФ один из фигурантов перешел к непосредственной вербовке участников силового крыла переворота.

"По данным Службы безопасности, подозреваемый гражданин РФ еще до начала российской агрессии несколько раз приезжал в Украину под предлогом посещения родственников. В это время занимался координацией пророссийских общественных формирований и отдельных деятелей. Среди прочего, он оказывал идеологическую поддержку участникам партии "Славянский народно -патриотический союз", которая впоследствии сменила название на "Партию политики Путина", после чего – на "Русь единая". За антиукраинскую деятельность указанная политическая сила запрещена решением суда", - отмечают в СБУ.

Правоохранители подозревают гражданина РФ в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК Украины, то есть в сговоре с целью насильственной смены или свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

Напомним, СБУ установила личность одного из руководителей разведки воздушно-десантных войск РФ, занимавшегося координацией враждебных ДРГ на восточном фронте.