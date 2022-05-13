Украинцы заработали 13 млн грн на пошиве одежды для силовых структур России

Украинцы в оккупированном Крыму создали предприятие по производству форменной одежды для сотрудников силовых структур и правоохранительных органов России. Они заработали 13 млн грн на сотрудничестве с оккупационными властями страны-агрессора.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным следствия, подозреваемые, несмотря на аннексию России территории Автономной Республики Крым, с целью вывода денежных средств за пределы Украины создали там предприятие по производству форменной одежды для сотрудников силовых структур и правоохранительных органов страны-агрессора.

В течение 2021 под предлогом ведения деятельности по пошиву форменной одежды и медицинских средств получали по договору факторингового обслуживания от банковских учреждений средства.

Для этого злоумышленники вносили в официальные документы недостоверные сведения об объемах поставленной продукции. Кроме того, используя реквизиты подконтрольных предприятий и искусственно создавая видимость хозяйственных операций, отражали поставки продукции по кругу между этими хозяйствующими субъектами.

Деньги, полученные указанным способом, перечислялись на подконтрольные подозреваемым счета, а также на счета предприятий, созданных на территории временно оккупированного Крыма.

Также, несмотря на полномасштабное вторжение России на территорию Украины и введение военного положения, подозреваемые не прекратили свою предпринимательскую деятельность на временно оккупированной территории. Они продолжают поддерживать и обеспечивать материальными ресурсами военизированные формирования, которые базируются в Крыму.

Согласно выводам экспертного исследования сумма нанесенных в результате противоправной деятельности подозреваемых достигает 13 млн грн.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество и транспортные средства злоумышленников общей суммой свыше 6,5 млн грн были наложены аресты.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За совершенное злоумышленникам может грозить наказание – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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