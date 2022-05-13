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Преступность
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Украинцы заработали 13 млн грн на пошиве одежды для силовых структур России

Украинцы заработали 13 млн гривен на пошиве одежды для силовых структур России
Украинцы заработали 13 млн гривен на пошиве одежды для силовых структур России

Украинцы в оккупированном Крыму создали предприятие по производству форменной одежды для сотрудников силовых структур и правоохранительных органов России. Они заработали 13 млн грн на сотрудничестве с оккупационными властями страны-агрессора.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

По данным следствия, подозреваемые, несмотря на аннексию России территории Автономной Республики Крым, с целью вывода денежных средств за пределы Украины создали там предприятие по производству форменной одежды для сотрудников силовых структур и правоохранительных органов страны-агрессора.

В течение 2021 под предлогом ведения деятельности по пошиву форменной одежды и медицинских средств получали по договору факторингового обслуживания от банковских учреждений средства.

Для этого злоумышленники вносили в официальные документы недостоверные сведения об объемах поставленной продукции. Кроме того, используя реквизиты подконтрольных предприятий и искусственно создавая видимость хозяйственных операций, отражали поставки продукции по кругу между этими хозяйствующими субъектами.

Деньги, полученные указанным способом, перечислялись на подконтрольные подозреваемым счета, а также на счета предприятий, созданных на территории временно оккупированного Крыма.

Также, несмотря на полномасштабное вторжение России на территорию Украины и введение военного положения, подозреваемые не прекратили свою предпринимательскую деятельность на временно оккупированной территории. Они продолжают поддерживать и обеспечивать материальными ресурсами военизированные формирования, которые базируются в Крыму.

Согласно выводам экспертного исследования сумма нанесенных в результате противоправной деятельности подозреваемых достигает 13 млн грн.

С целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба на имущество и транспортные средства злоумышленников общей суммой свыше 6,5 млн грн были наложены аресты.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

За совершенное злоумышленникам может грозить наказание – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали жителя Львовской области, который под видом пластин из бронестали продавал волонтерам обычные металлические пластины

Автор:
Светлана Манько