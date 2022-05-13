Українці заробили 13 млн грн на пошитті одягу для силових структур Росії

Українці в окупованому Криму створили підприємство з виробництва одягу для працівників силових структур та правоохоронних органів Росії. Вони заробили 13 млн грн на співпраці з окупаційною владою країни-агресора.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомили у Національній поліції України.

За даними слідства, підозрювані, незважаючи на анексію Росії території Автономної Республіки Крим, з метою виведення коштів за межі України створили там підприємство з виробництва фірмового одягу для працівників силових структур та правоохоронних органів країни-агресора.

Протягом 2021 року під приводом ведення діяльності з пошиття одягу та медичних засобів отримували за договором факторингового обслуговування від банківських установ кошти.

Для цього зловмисники вносили до офіційних документів недостовірні відомості щодо обсягів поставленої продукції. Крім того, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та штучно створюючи видимість господарських операцій, відображали постачання продукції по колу між цими суб'єктами господарювання.

Гроші, отримані вказаним способом, перераховувалися на підконтрольні підозрюваним рахунки, а також рахунки підприємств, створених на території тимчасово окупованого Криму.

Також, незважаючи на повномасштабне вторгнення Росії на територію України та запровадження військового стану, підозрювані не припинили свою підприємницьку діяльність на тимчасово окупованій території. Вони продовжують підтримувати та забезпечувати матеріальними ресурсами воєнізовані формування, що базуються у Криму.

Згідно з висновками експертного дослідження, сума завданих у результаті протиправної діяльності підозрюваних сягає 13 млн грн.

З метою забезпечення відшкодування завданих збитків на майно та транспортні засоби зловмисників загальною сумою понад 6,5 млн грн було накладено арешти.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

За вчинене зловмисникам може загрожувати покарання – позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Львівської області, який під виглядом пластин із бронесталі продавав волонтерам звичайні металеві пластини.