Украинская киберполиция помогла обезвредить хакеров, атаковавших вирусом-вымогателем 168 международных компаний

Департамент киберполиции Нацполиции Украины совместно с коллегами из Европола, Евроюста и привлечением правоохранителей Франции, Чехии, Германии, Италии, Латвии, Нидерландов, Испании, Швеции, Японии и Канады провели масштабную международную операцию по обезвреживанию опасной хакерской группировки.

Как говорится в сообщении украинского ведомства, речь идет о хакерах, которые начиная с 2020 года атаковали вирусом-вымогателем Ragnar ransomware 168 международных компаний в странах Европы и Америки.

Отмечается, что злоумышленники заражали серверы вредоносным программным обеспечением и похищали информацию. В дальнейшем данные на компьютерах жертв зашифровывались и становились непригодными для использования.

За восстановление доступа члены группировки требовали от 5 до 70 миллионов долларов в криптовалюте. В случае неуплаты выкупа или обращения к правоохранителям они угрожали распространить похищенные данные в даркнете.

Организаторы четко распределяли обязанности меж участниками группы. Так, отдельные члены отвечали за сбор информации и поиск уязвимых мест в архитектуре кибербезопасности жертв.

Собранную информацию они передавали сообщникам с навыками компьютерного программирования. Последние отвечали за создание и модификацию вредоносного ПО с целью дальнейшего поражения конкретной компании.

В рамках проведения совместного международного расследования с правоохранительными органами Европейского союза и Азии украинские правоохранители провели массовые обыски на территории Киева в помещениях одного из участников группировки.

Изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и электронные носители информации. Впрочем, фото с обыска полиция не приводит. Не публикует такую информацию и Киевская городская прокуратура, осуществлявшая процессуальное руководство.

В свою очередь, во Франции был задержан один из разработчиков вредоносного программного обеспечения. На днях были проведены обыски и у его сообщников на территории Испании, Латвии и Чехии.

Ныне французские компетентные органы расследуют уголовное производство по фактам несанкционированного доступа и нахождения в автоматизированных системах обработки данных, несанкционированного ввода и замены данных в АСОД, препятствия работе системы автоматической обработки данных, вымогательства в составе организованной преступной группировки и отмывания средств в составе ОПГ.

Напомним также, что в июле Служба безопасности Украины отчиталась о нейтрализации в Киеве преступной организации, воровавшей персональные данные жителей столицы, открывавших депозитные счета в банке, после чего похищавшей их деньги.