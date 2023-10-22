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Украинская киберполиция помогла обезвредить хакеров, атаковавших вирусом-вымогателем 168 международных компаний
Департамент киберполиции Нацполиции Украины совместно с коллегами из Европола, Евроюста и привлечением правоохранителей Франции, Чехии, Германии, Италии, Латвии, Нидерландов, Испании, Швеции, Японии и Канады провели масштабную международную операцию по обезвреживанию опасной хакерской группировки.
Как говорится в сообщении украинского ведомства, речь идет о хакерах, которые начиная с 2020 года атаковали вирусом-вымогателем Ragnar ransomware 168 международных компаний в странах Европы и Америки.
Отмечается, что злоумышленники заражали серверы вредоносным программным обеспечением и похищали информацию. В дальнейшем данные на компьютерах жертв зашифровывались и становились непригодными для использования.
За восстановление доступа члены группировки требовали от 5 до 70 миллионов долларов в криптовалюте. В случае неуплаты выкупа или обращения к правоохранителям они угрожали распространить похищенные данные в даркнете.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Организаторы четко распределяли обязанности меж участниками группы. Так, отдельные члены отвечали за сбор информации и поиск уязвимых мест в архитектуре кибербезопасности жертв.
Собранную информацию они передавали сообщникам с навыками компьютерного программирования. Последние отвечали за создание и модификацию вредоносного ПО с целью дальнейшего поражения конкретной компании.
В рамках проведения совместного международного расследования с правоохранительными органами Европейского союза и Азии украинские правоохранители провели массовые обыски на территории Киева в помещениях одного из участников группировки.
Изъяты ноутбуки, мобильные телефоны и электронные носители информации. Впрочем, фото с обыска полиция не приводит. Не публикует такую информацию и Киевская городская прокуратура, осуществлявшая процессуальное руководство.
В свою очередь, во Франции был задержан один из разработчиков вредоносного программного обеспечения. На днях были проведены обыски и у его сообщников на территории Испании, Латвии и Чехии.
Ныне французские компетентные органы расследуют уголовное производство по фактам несанкционированного доступа и нахождения в автоматизированных системах обработки данных, несанкционированного ввода и замены данных в АСОД, препятствия работе системы автоматической обработки данных, вымогательства в составе организованной преступной группировки и отмывания средств в составе ОПГ.
Напомним также, что в июле Служба безопасности Украины отчиталась о нейтрализации в Киеве преступной организации, воровавшей персональные данные жителей столицы, открывавших депозитные счета в банке, после чего похищавшей их деньги.