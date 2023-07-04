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В Киеве обезвредили мощную хакерскую группировку, которая "взламывала" банковские счета украинцев: как работала схема
Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали в Киеве преступную организацию, воровавшую деньги с банковских счетов украинцев. В ходе комплексных мероприятий задержаны 12 участников группировки.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что только в одном из задокументированных эпизодов злоумышленники украли более 10 млн грн с депозитного счета столичного нотариуса. Эти деньги принадлежали Фонду гарантирования вкладов физических лиц и предназначались для выплат пострадавшим вкладчикам ликвидированных банков.
По данным следствия, злоумышленники создали вредоносное ПО, которое давало им доступ к электронным кабинетам вкладчиков одного из киевских банков.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Искать потенциальных "жертв" помогали сообщники, работавшие в разных финучреждениях Киева. Через них фигуранты получали персональные данные жителей столицы, открывавших депозитные счета в банке. Затем киберпреступники посылали фишинговое сообщение на электронную почту вкладчика, которое маскировали под "обновление услуги банкинга" от администрации финучреждения. Таким образом злоумышленники получали логин и пароль для управления счетами и переводили с них деньги на банковские карты, оформленные на подставных лиц", - отметили в СБУ.
Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ обнаружили по местам жительства фигурантов скрытые нарколаборатории по выращиванию оптовых партий каннабиса.
Готовую "продукцию" они реализовывали через собственные связи среди наркодилеров.
В ходе обысков в офисных помещениях и помещениях фигурантов обнаружено:
- компьютерная техника, банковские карты и симкарты мобильных операторов с доказательствами незаконной деятельности;
- оптовую партию каннабиса почти на 8 млн грн.
В настоящее время всем задержанным сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 190 (мошенничество);
- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
"Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет заключения", - подчеркнули в СБУ.
Ранее СБУ в Хмельницкой области разоблачила группу злоумышленников, присваивавших средства владельцев кошельков криптовалюты.