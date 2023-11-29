В Киеве обезвредили рейдерскую банду, которая хотела захватить парковочный бизнес

Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала в Киеве преступную организацию, которая терроризировала жителей столицы и захватывала их бизнес. В состав группировки входило 15 человек, среди которых представители криминалитета из постсоветских стран.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники пытались подмять под себя легальный парковочный бизнес в Киеве.

По данным следствия, фигуранты подыскивали привлекательные автостоянки в столице и заставляли их владельцев отказаться от управления этими объектами.

"Фактически бандиты "заводили" на стоянки своих менеджеров, которые присваивали всю прибыль, а реальных собственников оставляли ни с чем. В случае отказа - злоумышленники совершали вооруженные нападения на предпринимателей. Им угрожали насилием и физической расправой", - отметили в СБУ.

По имеющимся данным, ежемесячно фигуранты получали миллионные "доходы", часть из которых направляли на пополнение так называемой "воровой кассы".

"В результате оперативных действий с привлечением бойцов спецподразделения ЦСО "А" СБУ в столице задержаны шесть участников группировки во время передачи им денег от потерпевшего", - сообщили в СБУ.

При обыске по адресам проживания фигуранты изъяли:

огнестрельное оружие и боеприпасы;

мобильные телефоны, компьютеры и черновые записи с поличным;

печати фиктивных фирм, которые фигуранты использовали для заверения сделок с пострадавшими предпринимателями;

более полумиллиона наличных денег в гривневом эквиваленте, вероятно полученном преступным путем.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);

чч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

К тому же, действия одного из задержанных дополнительно квалифицируются по ч. 1 в. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной организации и ее руководителя. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подчеркнули в СБУ.

Ранее в Днепропетровской области правоохранители задержали шестерых участников преступной организации, незаконно захвативших земли острова в Самарском заливе для застройки элитного коттеджного городка, нанеся ущерб более чем на миллиард грн.