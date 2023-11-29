- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
В Киеве обезвредили рейдерскую банду, которая хотела захватить парковочный бизнес
Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала в Киеве преступную организацию, которая терроризировала жителей столицы и захватывала их бизнес. В состав группировки входило 15 человек, среди которых представители криминалитета из постсоветских стран.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что злоумышленники пытались подмять под себя легальный парковочный бизнес в Киеве.
По данным следствия, фигуранты подыскивали привлекательные автостоянки в столице и заставляли их владельцев отказаться от управления этими объектами.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Фактически бандиты "заводили" на стоянки своих менеджеров, которые присваивали всю прибыль, а реальных собственников оставляли ни с чем. В случае отказа - злоумышленники совершали вооруженные нападения на предпринимателей. Им угрожали насилием и физической расправой", - отметили в СБУ.
По имеющимся данным, ежемесячно фигуранты получали миллионные "доходы", часть из которых направляли на пополнение так называемой "воровой кассы".
"В результате оперативных действий с привлечением бойцов спецподразделения ЦСО "А" СБУ в столице задержаны шесть участников группировки во время передачи им денег от потерпевшего", - сообщили в СБУ.
При обыске по адресам проживания фигуранты изъяли:
- огнестрельное оружие и боеприпасы;
- мобильные телефоны, компьютеры и черновые записи с поличным;
- печати фиктивных фирм, которые фигуранты использовали для заверения сделок с пострадавшими предпринимателями;
- более полумиллиона наличных денег в гривневом эквиваленте, вероятно полученном преступным путем.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 189 (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения);
- чч. 1 и 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).
К тому же, действия одного из задержанных дополнительно квалифицируются по ч. 1 в. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
"Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех участников преступной организации и ее руководителя. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - подчеркнули в СБУ.
Ранее в Днепропетровской области правоохранители задержали шестерых участников преступной организации, незаконно захвативших земли острова в Самарском заливе для застройки элитного коттеджного городка, нанеся ущерб более чем на миллиард грн.