В Киеве задержали "частного детектива" и полицейского, которые следили за людьми и "сливали" их персональные данные

Служба безопасности совместно с ГБР нейтрализовала в Киеве преступную деятельность еще одного частного детективного агентства. Фигуранты продавали конфиденциальную информацию из государственных баз данных и за деньги незаконно следили за жителями столичного региона.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Как установило расследование, незаконную деятельность организовал бывший сотрудник одного из органов силового блока.

"Под видом легального бизнеса они продавали персональные данные граждан, в том числе информацию из закрытых информационных систем правоохранительных органов. К "полному пакету", кроме паспортных данных граждан Украины, добавляли информацию о номерах телефонов и автомобилей, сведения о пересечении границы, совершении административных, уголовных правонарушений, а также информацию о попадании в поле зрения правоохранительных органов", - отмечают в СБУ.

Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность дельцов и задержали руководителя детективного агентства и его сообщника – действующего полицейского во время получения ими денег за новый "заказ".

При обысках по адресам проживания фигуранты выявлены:

мобильные телефоны, сим-карты и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности;

технические средства негласного получения информации;

банковские карты, через которые получали денежные средства за свои "услуги".

"На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях) такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что в настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконным действиям.

Также проверяется информация о возможной продаже конфиденциальной информации в РФ.

Ранее Служба безопасности Украины и полиция в результате спецоперации в Кременчуге нейтрализовали банду, которая терроризировала местных жителей и выбивала несуществующие долги с предпринимателей.