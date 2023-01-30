В Киеве задержали группу серийных угонщиков авто

Правоохранители разоблачили группу серийных угонщиков автомобилей в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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В Киеве разоблачена группа серийных угонщиков автомобилей - злоумышленников проверяют на причастность к более чем 40 эпизодам

"Шевченковской окружной прокуратурой города Киева разоблачено и сообщено о подозрении двум гражданам по факту незаконного завладения транспортными средствами и хранения оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, подозреваемые, начиная с марта 2022 года, разработали схему угонов автомобилей, используя для этого устройства для приглушения GPS сигналов, трекеры и другие специальные средства. Участники группы по поддельным служебным удостоверениям беспрепятственно передвигались по столице в ночное время. Один из них заранее подыскивал транспортные средства, владельцы которых на длительное время оставляли их без присмотра. Угнанные транспортные средства сначала перегоняли в другое место, а затем перепродавали.

В настоящее время установлено 4 факта незаконного завладения транспортными средствами, а именно тремя автомобилями и мотоциклом. Правоохранители подозревают участников группы к совершению более 40 эпизодов.

Также установлено, что один из задержанных в настоящее время обвиняется в уголовном производстве по фактам совершения аналогичных преступлений.

Во время обыска по месту жительства фигурантов изъяли денежные средства, одежду, в которой совершались преступления, устройства связи, 5 предметов, похожих на магазины от автоматического оружия, более 400 боеприпасов, 34 резиновых шара, предмет, похожий на АК-74 с глушителем, штык-нож и охотничий арбалет.

Санкциями статей предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, с началом обстрелов объектов критической инфраструктуры и отключения света Нацполиция увеличила количество нарядов на улицах и усилила меры безопасности на дорогах населенных пунктов.