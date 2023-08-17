В Киевской области накрыли наркоторговцев, у которых изъяли рекордные за последние годы 20 тонн "товара" (ФОТО)

Служба безопасности нейтрализовала на Киевщине преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу. У злоумышленников изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления "товара" и около 150 кг психотропного вещества - мефедрон на общую сумму более 30 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что во время многоэтапной спецоперации в марте этого года стражи порядка задержали организатора преступной группы, который пытался переправить за границу 15 кг психотропов.

"Задержанным оказался экс-чиновник подразделения Национальной полиции по борьбе с наркопреступностью. К незаконной деятельности он привлек своего бывшего коллегу, который помогал ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки запрещенных веществ через так называемую "зеленку"", - отмечают правоохранители.

На завершающем этапе спецоперации сотрудники СБУ задержали в Киевской области третьего участника группировки, который обеспечивал "коммуникацию" наркодельцов с сообщниками.

"По данным следствия, фигуранты получали "товар" для продажи из двух нарколабораторий в Киевской и Житомирской областях, производивших промышленные объемы мефедрона", - сообщили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств).

"Сейчас злоумышленники под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к разоблаченному наркобизнесу. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы", - сообщили в СБУ.

Напомним, СБУ разоблачила действовавшую в Днепре наркогруппировку под "крышей" райуправления полиции. Злоумышленники наладили продажу оптовых и розничных партий метамфетамина, а их продажи осуществляли через разветвленную сеть наркодилеров на территории региона.