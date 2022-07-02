В Киевской области полиция задержала банду мародеров

Сотрудники Национальной полиции Киевской области задержали преступную группировку, которая обворововала дома жителей Киевщины. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Согласно сообщению, преступная группировка обворовывала дома жителей Бориспольского, Бучанского, Фастовского и Обуховского районов. В состав группы входило пять человек, из них организатор, помощник и три исполнителя.

"В частные дома и дома граждан воры проникали путем взлома замков, а также отжима металлопластиковых окон и дверей. Кроме ювелирных украшений и наличных воры забирали велосипеды, электроинструменты и ценное имущество. В ходе проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий полицейские Киевской области установили и задержали злоумышленников", - сказано в сообщении.

Организатором ОПГ оказался 42-летний житель Запорожья, бывший таксист, который планировал кражи, обеспечивал приспешников транспортом, а также координировал действия злоумышленников и распределял доходы.

Во время обысков в квартирах злодеев обнаружили мобильные телефоны, бижутерию, часы, а также вещи, которыми воры пользовались во время совершения краж.

По данным фактам полицейские Киевщины начали досудебные расследования. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы. Полицейские также проверяют фигурантов на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.

Напомним, в Ирпени Киевской области сотрудники Национальной полиции задержали женщину, которая давала российским военным наводки на дома богатых жителей города и вместе с окупантами занималась мародерством.