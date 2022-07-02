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Категорія
Злочинність
Дата публікації

На Київщині поліція затримала банду мародерів

На Київщині поліція затримала банду мародерів

Співробітники Національної поліції Київської області затримали злочинне угруповання, яке обікрало будинки мешканців Київщини. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації Національної поліції Київської області.

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Згідно з повідомленням, злочинне угруповання обкрадало будинки мешканців Бориспільського, Бучанського, Фастівського та Обухівського районів. До складу групи входило п'ять осіб, з них організатор, помічник та три виконавці.

"У приватні будинки та будинки громадян злодії проникали шляхом злому замків, а також віджиму металопластикових вікон та дверей. Крім ювелірних прикрас та готівки злодії забирали велосипеди, електроінструменти та цінне майно. У ході проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські Київської області встановили та затримали зловмисників ", - сказано у повідомленні.

Організатором ОЗУ виявився 42-річний мешканець Запоріжжя, колишній таксист, який планував крадіжки, забезпечував поплічників транспортом, а також координував дії зловмисників та розподіляв доходи.

Під час обшуків у квартирах лиходіїв виявили мобільні телефони, біжутерію, годинник, а також речі, якими злодії користувалися під час скоєння крадіжок.

За даними фактами поліцейські Київщини розпочали досудові розслідування. Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі. Поліцейські також перевіряють фігурантів на причетність до скоєння інших злочинів на території України.

Нагадаємо, в Ірпені Київської області співробітники Національної поліції затримали жінку, яка давала російським військовим наведення на будинки багатих жителів міста і разом із оккупантами займалася мародерством.

Автор:
Степан Крьока