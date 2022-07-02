На Київщині поліція затримала банду мародерів

Співробітники Національної поліції Київської області затримали злочинне угруповання, яке обікрало будинки мешканців Київщини. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації Національної поліції Київської області.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Згідно з повідомленням, злочинне угруповання обкрадало будинки мешканців Бориспільського, Бучанського, Фастівського та Обухівського районів. До складу групи входило п'ять осіб, з них організатор, помічник та три виконавці.

"У приватні будинки та будинки громадян злодії проникали шляхом злому замків, а також віджиму металопластикових вікон та дверей. Крім ювелірних прикрас та готівки злодії забирали велосипеди, електроінструменти та цінне майно. У ході проведення низки оперативно-розшукових заходів поліцейські Київської області встановили та затримали зловмисників ", - сказано у повідомленні.

Організатором ОЗУ виявився 42-річний мешканець Запоріжжя, колишній таксист, який планував крадіжки, забезпечував поплічників транспортом, а також координував дії зловмисників та розподіляв доходи.

Під час обшуків у квартирах лиходіїв виявили мобільні телефони, біжутерію, годинник, а також речі, якими злодії користувалися під час скоєння крадіжок.

За даними фактами поліцейські Київщини розпочали досудові розслідування. Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі. Поліцейські також перевіряють фігурантів на причетність до скоєння інших злочинів на території України.

Нагадаємо, в Ірпені Київської області співробітники Національної поліції затримали жінку, яка давала російським військовим наведення на будинки багатих жителів міста і разом із оккупантами займалася мародерством.