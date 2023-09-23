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Преступность
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В Киевской области у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия

В Киевской области у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия
Фото: Киевская областная прокуратура

Киевская областная прокуратура и Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере разоблачили чиновника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, незаконно хранившего арсенал оружия и боеприпасов. Ему сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, но прокуратура с таким решением не согласны и готовит апелляционную жалобу.

Сообщается, что всего следователи провели у подозреваемого 22 обыска: в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле.

Были изъяты автоматы и магазины к ним, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету, тепловизор и другое военное снаряжение.

Прокуроры проверят каналы поступления оружия и ищут соучастников задержанного

Фото 2 — В Киевской области у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия
Фото 3 — В Киевской области у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия
Фото 4 — В Киевской области у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия
Фото 5 — В Киевской области у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия
Фото 6 — В Киевской области у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия
Фото 7 — В Киевской области у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия
Фото 8 — В Киевской области у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия
Фото 9 — В Киевской области у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия
Фото 10 — В Киевской области у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия
Автор:
Татьяна Гойденко