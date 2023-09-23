В Киевской области у чиновника ТЦК нашли арсенал оружия

Киевская областная прокуратура и Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере разоблачили чиновника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, незаконно хранившего арсенал оружия и боеприпасов. Ему сообщили о подозрении по факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Позже суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, но прокуратура с таким решением не согласны и готовит апелляционную жалобу.

Сообщается, что всего следователи провели у подозреваемого 22 обыска: в квартирах, хозяйственных постройках и автомобиле.

Были изъяты автоматы и магазины к ним, револьвер, нарезное и гладкое охотничье оружие, более 6500 патронов разного калибра, 35 гранат, запалы, мину, тротиловую шашку, ножи, противотанковую управляемую ракету, тепловизор и другое военное снаряжение.

Прокуроры проверят каналы поступления оружия и ищут соучастников задержанного