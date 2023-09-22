Служащих ЮЖД будут судить за "восстановление" поврежденных путей старыми рельсами: сколько разворовали

Харьковская окружная прокуратура утвердила и направила в Харьковский районный суд обвинительный акт в отношении 59-летнего руководителя одного из структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога" и его 43-летнего заместителя.

Как отмечают в областной прокуратуре, первому инкриминируют растрату имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах, а также служебный подлог (часть 5 статьи 191, часть 1 статьи 366 Уголовного кодекса). Его заму тоже инкриминирована часть 5 статьи 191 УК, а кроме того, получение взятки в особо крупном размере (часть 4 статьи 368 УК).

По данным следствия, оба служащих в течение мая 2022 года использовали для ремонта поврежденных в результате вражеских ударов железнодорожных путей в Харьковской области не новые рельсы, а старые, у которых был уже почти исчерпан ресурс эксплуатации.

Однако официально дельцы оформляли все так, будто они использовали самые новые материалы. Сначала они искусственно завышали износ рельсов, изъятых во время плановых ремонтов железнодорожных путей в регионе, оформляя старые, но относительно пригодные рельсы как металлолом. Именно эти рельсы затем использовали для ремонта поврежденных путей после вражеских обстрелов.

Для того чтобы списать искусственно созданный по документам объем рельсов-металлолома, служащие документально передавали их несуществующему общественному объединению для якобы изготовления "металлических ежей".

Имея в своем арсенале новые рельсы, так и не использованные для ремонта поврежденных в результате обстрелов путей, злоумышленники организовали уже другую схему.

Они пришли к одному из частных предприятий с проверкой и сообщили, что фирме необходимо провести ремонт подъездного пути. Дельцы организовали установку новых рельсов для частного предприятия, однако официально это не оформили. Заказ выполнялся за наличный расчет, средства от которого уходили в карман организаторам.

Чтобы оставаться незамеченными, злоумышленники приказали своим подчиненным при установке новых рельсов удалить болгаркой маркировку на них, чтобы в дальнейшем их невозможно было идентифицировать.

Дельцы успели получить от фирмы 1,2 миллиона гривен. В целом из-за незаконных сделок чиновников "Укрзализныци" был нанесен имущественный ущерб в размере почти 2,5 миллиона гривен.

Фото: Харьковская областная прокуратура

В июле уже этого года полиция и Служба безопасности Украины поймали начальника подразделения у железнодорожного вокзала в Харькове, а его заместителя, пытавшегося сбежать, - в Кировоградской области.

Напомним также, что в июне полиция пресекла в Одесской области деятельность преступной группировки, в которую входили железнодорожники, сливавшие дизтопливо из локомотивов для продажи "налево".