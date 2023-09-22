На Харківщині службовців "Укрзалізниці" судитимуть за "відновлення" пошкоджених колій старими рейками: скільки вкрали

Харківська окружна прокуратура затвердила та направила до Харківського районного суду обвинувальний акт щодо 59-річного керівника одного зі структурних підрозділів регіональної філії "Південна залізниця" та його 43-річного заступника.

Як зазначають в обласній прокуратурі, першому інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб і в особливо великих розмірах, а також службове підроблення (частина 5 статті 191, частина 1 статті 366 Кримінального кодексу). Його заступнику теж інкриміновано частину 5 статті 191 КК, а окрім цього, одержання хабаря в особливо великому розмірі (частина 4 статті 368 КК).

За даними слідства, обидва службовці протягом травня 2022 року використовували для ремонту пошкоджених в результаті ворожих ударів залізничних колій на Харківщині не нові рейки, а старі, в яких був вже майже вичерпаний ресурс експлуатації.

Проте офіційно ділки оформлювали все так, нібито вони використали найновіші матеріали. Спочатку вони штучно завищували знос рейок, вилучених під час планових ремонтів залізничних колій у регіоні, оформлюючи старі, але ще відносно придатні рейки як металобрухт. Саме ці рейки потім використовували для ремонту пошкоджених колій після ворожих обстрілів.

Для того, щоб списати штучно створений за документами обсяг рейок-металобрухту, службовці документально передавали їх неіснуючому громадському об’єднанню для нібито виготовлення "металевих їжаків".

Маючи в своєму арсеналі нові рейки, які так і не були використані для ремонту пошкоджених внаслідок обстрілів колій, зловмисники організували вже іншу схему.

Вони прийшли до одного з приватних підприємств "з перевіркою" та повідомили, що фірмі необхідно провести ремонт підʼїзної колії. Ділки таки організували встановлення нових рейок для приватного підприємства, проте офіційно це не оформили. Замовлення виконувалось за готівковий розрахунок, кошти від якого йшли у кишеню організаторам.

Аби залишатись непоміченими, зловмисники наказали своїм підлеглим при встановленні нових рейок видалити болгаркою маркування на них, щоб у подальшому їх неможливо було ідентифікувати.

Ділки встигли отримати від фірми 1,2 мільйона гривень. Загалом через незаконні оборудки посадовців "Укрзалізниці" було спричинено майнову шкоду у розмірі майже 2,5 мільйона гривень.

Фото: Харківська обласна прокуратура

У липні вже цього року поліція та Служба безпеки України піймали начальника підрозділу біля залізничного вокзалу у Харкові, а його заступника, який намагався втекти, - у Кіровоградській області.

Нагадаємо також, що в червні поліція припинила в Одеській області діяльність злочинного угруповання, до якого входили залізничники, що зливали дизпаливо з локомотивів для продажу "наліво".