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В Киевской области за взятку задержали начальника райадминистрации
Правоохранители задержали начальника одной из районных военных администраций Киевской области, который брал взятки за то, что вносил данные в базу данных информационной системы о международных грузоперевозках “Шлях”, что давало возможность выехать за пределы Украины. Об этом на Facebook сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия глава одной из районных военных администраций Киевщины вместе со своим советником наладили схему вымогательства с представителей благотворительных организаций. Чиновники брали деньги за то, что вносили водителей в электронную систему шлях, что позволяло водителям выезжать за границу.
Подозреваемых задержали после получения ими взятки в размере 350 тысяч гривен. В настоящее время задержанным сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Напомним, Служба безопасности Украины и полиция обезвредили в ходе спецоперации во Львовской области преступную организацию, терроризировавшую и запугивающую жителей региона под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны.Подписывайтесь на наш YouTube канал