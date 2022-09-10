В Киевской области за взятку задержали начальника райадминистрации

Правоохранители задержали начальника одной из районных военных администраций Киевской области, который брал взятки за то, что вносил данные в базу данных информационной системы о международных грузоперевозках “Шлях”, что давало возможность выехать за пределы Украины. Об этом на Facebook сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия глава одной из районных военных администраций Киевщины вместе со своим советником наладили схему вымогательства с представителей благотворительных организаций. Чиновники брали деньги за то, что вносили водителей в электронную систему шлях, что позволяло водителям выезжать за границу.

Подозреваемых задержали после получения ими взятки в размере 350 тысяч гривен. В настоящее время задержанным сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины и полиция обезвредили в ходе спецоперации во Львовской области преступную организацию, терроризировавшую и запугивающую жителей региона под видом одного из добровольческих формирований территориальной обороны.