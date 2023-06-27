В Лимане задержали "главного инженера Росэнерго", который отключил мирное население от электричества и подал энергию рашистам

Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер на освобожденных территориях Донбасса. Злоумышленником оказался бывший мастер электрических сетей в Лимане, который во время временного захвата города поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что захватчики назначили мужчину "главным инженером" в созданной агрессором "региональной энергоснабжающей компании РФ".

На этой должности он обесточил гражданское население региона и перенаправил доступную энергию на нужды рашистов.

"В частности, фигурант организовывал подачу тока в оккупационную администрацию Лимана, а также в образованные врагом местные "отделы милиции ДНР" и "военную комендатуру" РФ. Кроме того, коллаборант обеспечивал бесперебойное энергоснабжение зданий, в которых были расквартированы регулярные российские войска. В тоже время, дома местных жителей оставались без электроэнергии", - отметили в СБУ.

Также фигурант записывал для прокремлевских телеграмм-каналов собственные видеокомментарии, где он восхвалял оккупационный режим страны-агрессора.

После освобождения Лимана злоумышленник пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ сорвали "планы" фигуранта - установили его местонахождение и задержали.

"Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленнику грозит тюремное заключение.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одного коллаборанта в результате стабилизационных мер на освобожденных территориях Донбасса. Приспешником врага оказался бывший мастер газораспределительных сетей в Лимане, который пошел на сотрудничество с врагом и обогревал казармы рашистов.