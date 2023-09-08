В Одессе вынесли приговор пожарному, который по заказу поджигал элитные автомобили

Суд признал виновным в умышленном уничтожении имущества бывшего сотрудника одного из подразделений Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области, который организовывал заказные поджоги автомобилей в Одессе.

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Как сообщает Одесская областная прокуратура, ему по части 3 статьи 28, часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса назначено наказание в виде семи лет лишения свободы.

Кроме того, приговоры получили два сообщника мужчины - им дали шесть и шесть с половиной лет тюрьмы соответственно. В суде было доказано, что бывший спасатель с целью наживы создал и возглавил организованную группу.

Мужчины получали заработок, выполняя заказы на поджог чужого имущества, в том числе транспортных средств. Дельцы тщательно готовились и планировали каждое из своих преступлений, отслеживая своих "жертв" и терпеливо выжидая благоприятный момент для доведения своего умысла до конца.

Так, в период с ноября 2019 по июнь 2020 года "гастролеры" из Днепропетровской области за денежное вознаграждение совершили поджог трех элитных авто в Одессе. В результате таких противоправных действий автомобили были полностью уничтожены, чем их владельцам был нанесен ущерб почти на 1,8 миллиона гривен.

В прокуратуре также публикуют фото поджогов, к которым причастны злоумышленники, совершенные, в частности, в центре города и возле ЖК "Острова" на улице Марсельской.