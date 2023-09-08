Суд арестовал имение и авто полковника ГСЧС, торговавшего государственным горючим

По ходатайству Государственного Бюро расследований суд арестовал дом, авто и 5,5 млн. грн. полковника ГСЧС, который во время войны наладил схему кражи и продажи ведомственного горючего в Запорожской области.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что все средства будут переданы в управление Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

"По ходатайству работников ГБР суд принял решение об аресте имущества и денежных средств полковника ГСЧС. В частности, арест наложен на земельный участок площадью 1,9 га, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ и его банковские счета", - отметили в ГБР.

Также изъяты автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF. Помимо этого решением суда арестованы денежные средства фигуранта. В гривневом эквиваленте сумма составляет более 5,5 млн. грн.

Также арестованы и переданы в управление АРМА средства подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему воровать горючее – более 1 млн грн.

"По ходатайству работников ГБР полковник ГСЧС отстранен от должности. Решением суда ему избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога. Фигуранты дела подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением (ч.ч. 4,5 ст. 191 КК) ", – сообщили в ГБР.

Там добавили, что злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Напомним, в июне 2022 года сотрудники ГБР разоблачили и сообщили о подозрении полковнику-начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области и группе его подельников.

Фигуранты продавали топливо, выделяемое ГСЧС для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей с прифронтовых территорий.

Хищение горючего было настолько масштабным, что чиновнику пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории собственного имения. Сумма ущерба государства составляет более 2,3 млн грн. Кроме того, водителями для перевозки горючего привлекались действующие сотрудники ГСЧС.