В Одессе задержали чиновников, требовавших взятку за перевод военного в другую часть

Заместитель командира и начальник вещевой службы воинской части требовали от подчиненного военнослужащего 120 тыс. грн взятки для перевода его в другую воинскую часть. Также они обещали не начинать служебную проверку по поводу возможной нехватки бронежилетов.

Правоохранители задержали взяточников при получении ими части средств в сумме 100 тыс. грн, информирует Офис Генерального прокурора.

Прокуроры Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщили о подозрении по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Они могут внести залог в размере 998 448 грн с каждого.

Досудебное расследование осуществляют следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве.

Напомним, работники ДБР задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны Украины во время получения им взятки за переправку военнообязанных за границу.