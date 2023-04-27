В Одесской и Днепропетровской областях разоблачили схему незаконного обмена российских рублей

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области разоблачили схему незаконного обмена российских рублей, обращение которых запрещено на территории Украины, на украинскую гривну и наоборот.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Схема действовала на территории Одесской и Днепропетровской областей с апреля 2022 года.

"Объявления об обмене фигурант размещал в телеграммах каналах, использовал запрещенную в Украине платежную систему. Обменивать мошенники предлагали любую сумму", - говорится в сообщении.

Детективы в ходе обысков обнаружили и изъяли ценности на общую сумму более 670 тысяч гривен. Это денежные средства, несколько мобильных телефонов, ноутбук, sim-карты, 7 банковских карт и компьютер. На изъятое имущество наложен арест.

Правоохранители сообщили одесситу о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Украины (осуществление незаконных действий, связанных с конвертацией электронных денег, обращение которых запрещено на территории Украины), ему грозит штраф.

Уголовное производство направлено в суд с обвинительным актом.

Напомним, ранее детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве и Киевской области разоблачили масштабную незаконную схему по изготовлению и реализации табака для кальяна в Кривом Роге Днепропетровской области.