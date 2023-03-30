В Одесской области задержали "последователя" Стремоусова, который наводил российские ракеты на электроподстанции

Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в Одесской области, сливавшего оккупантам позиции ВСУ и координаты энергетических объектов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался местный последователь коллаборанта Стремоусова. В начале полномасштабного вторжения вражеский приспешник пытался организовать в Одессе враждебную пропагандистскую сеть, агитировавшую местных жителей поддержать российских захватчиков.

Для этого администрировал несколько пророссийских телеграмм-каналов, где разгонял дезинформацию о ситуации на южном фронте и пытался дискредитировать Силы обороны.

"В дальнейшем агент выполнял дополнительные задания своего "куратора" из ФСБ. В частности, собирал разведданные о местах базирования Сил обороны в регионе. Кроме того, он передавал агрессору координаты местной критической инфраструктуры, в том числе электроподстанций. Соответствующую информацию оккупанты использовали для подготовки и осуществления прицельных ракетных ударов по украинским энергообъектам", - отмечают в СБУ.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали во время выполнения им разведывательного задания.

При обыске по месту жительства российского агента обнаружены компьютерная техника, флешки и документы, подтверждающие его незаконную деятельность.

"На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - подчеркнули в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донбасса, отправлявшего данные о складах с боеприпасами.