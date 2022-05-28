- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
В России стало больше случаев изнасилования после зверств на территории Украины, - СБУ
В Белгородской области Российской Федерации, которая используется как перевалочный пункт оккупантов, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании после зверств на территории Украины.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.
"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделовка", – рассказывает супруга российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах РФ.
По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия..." - уточняет женщина.
Она рассказывает историю о девушке, для которой знакомство с военным России превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.
Напомним, российская армия на оккупированных украинских территориях массово насилует украинцев, среди которых дети, женщины и даже пожилые мужчины. По словам омбудсмена, звонки об изнасиловании в большинстве своем поступают от жертв и их родственников из населенных пунктов, которые на данный момент Вооруженные Силы Украины освобождают от оккупантов.