В России стало больше случаев изнасилования после зверств на территории Украины, - СБУ

В Белгородской области Российской Федерации, которая используется как перевалочный пункт оккупантов, значительно увеличилось количество заявлений об изнасиловании после зверств на территории Украины.

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Об этом свидетельствует новый телефонный разговор захватчиков, который удалось перехватить СБУ.

"У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделовка", – рассказывает супруга российского оккупанта, работающая в правоохранительных органах РФ.

По ее словам, случаи изнасилования участились с прибытием на ротацию российских солдат из других регионов.

"Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия..." - уточняет женщина.

Она рассказывает историю о девушке, для которой знакомство с военным России превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.

Напомним, российская армия на оккупированных украинских территориях массово насилует украинцев, среди которых дети, женщины и даже пожилые мужчины. По словам омбудсмена, звонки об изнасиловании в большинстве своем поступают от жертв и их родственников из населенных пунктов, которые на данный момент Вооруженные Силы Украины освобождают от оккупантов.