У Росії побільшало випадків зґвалтування після звірств на території України, - СБУ

У Білгородській області Російської Федерації, яка використовується як перевалочний пункт окупантів, значно побільшало заяв про зґвалтування після звірств на території України.

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Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку вдалося перехопити СБУ.

"У нас у прокуратурі стільки заяв про зґвалтування… На території Валуйки, Уразово, Вейделівка", – розповідає дружина російського окупанта, яка працює в правоохоронних органах РФ.

За її словами, випадки зґвалтування почастішали з прибуттям на ротацію російських солдатів з інших регіонів.

"Мама каже, там і Владивосток приїхав до них, Ханти-Мансійськ, Хакасія...", - уточнює жінка.

Вона переказує історію про дівчину, для якої знайомство з військовим Росії перетворилось на зґвалтування п’ятнадцятьма солдатами.

Нагадаємо, російська армія на окупованих українських територіях масово ґвалтує українців, серед яких діти, жінки та навіть чоловіки похилого віку. За словами омбудсмена, дзвінки про зґвалтування здебільшого надходять від жертв та їх родичів із населених пунктів, які наразі Збройні Сили України звільняють від окупантів.