В рядах ВСУ обнаружили российского "крота": собирал информацию о западном вооружении

Военная контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили еще одного предателя в результате многоэтапной спецоперации в прифронтовых районах Украины. Подозреваемого завербовали представители российской разведки еще до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленником оказался житель Бахмута, которого еще до начала полномасштабного вторжения завербовал представитель 72-го разведцентра РФ (более известного как ГРУ) Никита Климовский.

После 24 февраля прошлого года россиянин поставил своему агенту первую разведзадачу – сообщать агрессору о последствиях воздушных ударов по украинскому городу.

Также оккупантов интересовали точные координаты мостовых переходов в Бахмуте и на его окрестностях.

Впоследствии изменник получил от российской военной разведки следующую задачу – прибыть в Днепропетровскую область и мобилизоваться в ряды Сил обороны.

"После зачисления в состав одной из воинских частей ВСУ вражеский агент собирал информацию о количестве личного состава и вооружениях в подразделениях. Также фигурант передал агрессору информацию о возможных визитах в гарнизон представителей высшего командования Вооруженных Сил Украины", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что в этой связи проверяется информация о подготовке вероятной диверсии против должностных лиц ВСУ.

"Кроме того, злоумышленник пытался выявить места базирования украинской системы противовоздушной обороны и новейшего западного вооружения. Впрочем, военные контрразведчики и следователи СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили предателя, задокументировали преступные действия и задержали его на попытке передачи разведданных". СБУ.

Установлено, что для коммуникации с военной разведкой РФ их приспешник использовал мессенджер "Телеграмм".

Во время обысков у фигуранта обнаружены два мобильных телефона, один из которых он использовал только для связи со своим "куратором" из ГРУ.

"На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключения", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ задержала в Донецкой области еще одного информатора главного управления генерального штаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Он собирал для окупантов разведданные о местах дислокации и путях перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки.