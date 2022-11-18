В Тернополе задержан иностранец, которого ищет Интерпол: пытался создать криминальную группировку в Украине

Служба безопасности продолжает системную борьбу с международной преступностью, угрожающей государственной безопасности Украины. В результате спецоперации в Тернополе задержан иностранец, находившийся в розыске Интерпола за совершение тяжких преступлений.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Задержанным оказался участник международной преступной группировки с Южного Кавказа.

Злоумышленники специализировались на разбойных нападениях, совершавшихся с особой жестокостью.

"Сотрудники СБУ получили информацию о том, что один из участников банды скрыто прибыл в наше государство, где надеялся скрываться от правосудия", - отмечают правоохранители.

Кроме того, злоумышленник пытался создать в Западной Украине собственную криминальную группировку для осуществления "налетов" на дома и бизнес местных жителей.

Таким образом, он планировал распространить свое преступное влияние на территории региона и "подняться в статусе" преступной иерархии.

Такие действия могли привести к обострению криминогенной обстановки и расшатыванию общественно-политической ситуации в западных областях.

Однако сотрудники Службы безопасности предотвратили реализацию преступных намерений. Они установили местонахождение уголовника и задержали его.

"В настоящее время решается вопрос применения к нему экстрадиционного ареста. Также проверяется возможная причастность задержанного к совершению тяжких преступлений на территории Украины", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что мероприятия по разоблачению иностранного преступника проводили оперативники СБУ Тернопольской области совместно с Государственной миграционной службой.

Напомним, киберспециалисты СБУ провели беспрецедентную спецоперацию по документированию и блокированию организованной преступной группировки, созданной гражданами РФ в Украине. В результате удалось ликвидировать их незаконное онлайн-казино, через которое у РФ "ушло" около 3 млрд в гривневом эквиваленте.