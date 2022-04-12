В трех приграничных районах РФ стягивает колонны на Слобожанское и Донецкое направления

Россияне стягивают колонны вооружения и военной техники в приграничных районах Курской, Брянской и Воронежской областей РФ, сообщает Генштаб ВСУ. Чтобы местные жители не фиксировали перемещение армии, в этих регионах ввели усиленный административно-полицейский режим под видом высокого уровня "террористической угрозы".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Все эти подразделения противник гонит в районы сосредоточения на Слобожанском и Донецком направлениях.

"Одновременно, с целью усиления группировки, враг осуществляет ускоренную подготовку младших специалистов в восточном военном округе Российской Федерации, согласование подразделений росгвардии и их перемещение в приграничные с Украиной районы", - говорится в сообщении.

Вместе с тем российское командование пересматривает условия контрактов для узаконения участия в боевых действиях за пределами России и делает невозможным их расторжение со стороны военнослужащих.

"Остается высокая угроза применения противником ракетного вооружения по объектам военной и гражданской инфраструктуры на всей территории Украины и вероятность активизации действий оккупационных войск с целью продвижения к административным границам Донецкой и Луганской областей", - добавляют в Генштабе.

Напомним, недавно в Генштабе сообщили, что российские оккупанты используют несовершеннолетних украинских детей для разведки наших военных позиций. В СБУ рассказали, что в Харькове оккупанты связались с подростком через Telegram, обещая заплатить за то, чтобы он рассказал о расположении украинских войск.