У трьох прикордонних районах РФ стягує колони на Слобожанський і Донецький напрямки

Росіяни стягують колони озброєння та військової техніки у прикордонних районах Курської, Брянської та Воронезької областей РФ, повідомляє Генштаб ЗСУ. Щоб місцеві мешканці не фіксували переміщення армії, на тих регіонах ввели посилений адміністративно-поліцейський режим під виглядом високого рівня "терористичної загрози".

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Усі ці підрозділи супротивник жене до районів зосередження на Слобожанському і Донецькому напрямках.

"Одночасно, з метою посилення угруповання, ворог здійснює прискорену підготовку молодших спеціалістів у східному військовому окрузі Російської Федерації, злагодження підрозділів росгвардії та їх переміщення до прикордонних з Україною районів", – йдеться у повідомленні.

Разом із тим російське командування переглядає умови контрактів для узаконення участі у бойових діях за межами Росії та унеможливлює їх розірвання з боку військовослужбовців.

"Залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України і ймовірність активізації дій окупаційних військ з метою просування до адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей", – додають у Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно у Генштабі повідомили, що російські окупанти використовують неповнолітніх українських дітей для розвідки наших військових позицій. У СБУ розповіли, що у Харкові окупанти зв'язалися з підлітком через Telegram, обіцяючи заплатити за те, щоб він розповів про розташування українських військ.